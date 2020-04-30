بسبب عطل في "الفتيس".. تعرف على قصة تصنيع لامبورجيني

ولد فيروتشيو لامبورجيني في 28 أبريل عام 1916 في Renazzo بإيطاليا لعائلة تعمل في مزارع العنب، وكان يعمل مع والده وعرف بعشقه للميكانيكا وللسيارات الرياضية.

رفض لامبورجيني أن يظل عاملا في الزراعة طوال حياته مثل والده وأجداده، وبعدها التحق بالجيش وشارك في الحرب العالمية الثانية، وعمل خلال التحاقه بالجيش في الميكانيكا، وبعد إنهاء خدمته خرج ليعمل في صيانة محركات الجرارات الزراعية، وبعد فترة بدأ في كسب الكثير من المال.

صناعة الجرارات الزراعية كانت بداية لامبورجيني الجديدة، وبدأت ثروته في تزايد ملحوظ، وبدأ في تحقيق حلمه بشراء سيارات رياضية مثل "جاجوار، وفيراري"، لتبدأ مرحلة رحلة تصنيع السيارة، حيث خرج لامبورجيني بجولة بسيارته الفيراري، لكنها تعطلت كعادتها بسبب عيب في ناقل الحركة "الفتيس"، فأصلحه وقرر التوجه إلى شركة فيراري لإعطاء النصيحة إلى انزو فيراري، لكنه كان مغرورا لدرجة أنه كان يطرد من ينتقده من العمال.

رفض فيراري نصيحته وأهانه وطرده من مكتبه: "أنت مجرد سائق جرار زراعي ومزارع كيف تجرؤ على انتقاد أقوى سيارة في العالم" فرد عليه لامبورجيني: "هذا المزارع سيعلمك كيف تصنع سيارة رياضية".

وخرج فيروتشيو متخذًا القرار منافسة فيراري بصناعة سيارة أقوى وأطلق الناس عليه لقب المجنون بحجة أنه لا أحد يستطيع منافسة فيراري.

بدأ لامبورجيني في أول خطوة في صناعة سيارة قوية تنافس فيراري في جراج والده، وبعد 4 أشهر فقط خرج بأول سيارة لامبورجيني GT 350 عشقها الجميع في 1963.

وبعد 3 سنوات فقط صنع لامبورجيني "ميورا" واعتبرت أول سيارة خارقة في العالم، ومن ذلك الوقت أصبحت لامبورجيني تنافس فيراري منافسة شرسة جدا، وتوفي في 20 فبراير 1993.