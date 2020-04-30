"السياحة" تطلق زيارة افتراضية لمجموعة من الألواح ترجع للعصر الفاطمي

مازالت وزارة السياحة والآثار تطلق المزيد من جولاتها التعريفية والإرشادية لروائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية الفريدة التي تذخر بها المتاحف المصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية الإسلامية خلال الشهر الكريم.

فيديو اليوم هو لمجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي في مصر "القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي".

حُفر عليها زخارف لمناظر آدامية وحيوانية ونباتية نُفذت بالحفر متعدد المستويات مما يعكس مهارة الفنان في العصر الفاطمي.

كانت تلك الألواح الخشبية تزين قصور الخلفاء الفاطميين التي كانت تقع في شارع المعز بين بابي زويلة والفتوح، وقد زُخرفت بمناظر تصويرية من الحياة اليومية في العصر الفاطمي، قوامها رسوم مناظر الصيد ومناظر طرب ورقص وشراب، وقد أعيد استخدامها ضمن زخارف المجموعة المعمارية الضخمة التي شيدها السلطان المملوكي المنصور قلاوون في شارع المعز سنة 684 هـ \ 1285 م.