إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، من إزالة 9 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص على أملاك الدولة بإجمالي 1975 مترا بالقرنة، وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مسطح 5 قراريط و18 سهما.

في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وشارك في الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء عادل عبدالفتاح والعقيد محمد ياسر من مباحث مديرية الأمن، والمقدم ياسر حسانين نائب مأمور مركز شرطه الأقصر والنقيب محمود حلمي معاون مباحث مركز شرطة الأقصر، والنقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات.