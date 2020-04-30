صوامع إسنا وأرمنت تتسلم 4 آلاف طن قمح من مزارعي الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد وتوريد القمح، تم حتى صباح اليوم الخميس، استلام كمية قدرها 3917 طنا و55 كيلو جراما من القمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وذلك منذ بدء التوريد منتصف أبريل الحالى.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن أسعار توريد القمح المحلي 700 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، و685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23، و675 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة قد تجاوزت 41 ألف فدان، وأن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر، تصل إلى 34100 طن، وتشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.