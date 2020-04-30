كيف يعتني مرضى الضغط والسكر بصحتهم للوقاية من كورونا؟.. الصحة تجيب

قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح لمرضى الضغط والسكر، للعناية بصحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد ـ19".

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه النصائح وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق عناية مرضى الضغط والسكر بصحتهم

ـ يجب على مرضى الضغط والسكر التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، المخللات، اللحوم المصنعة، والمعلبات.

ـ تناول الكثير من الماء.

ـ الإكثار من تناول الخضروات والفواكها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات، لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 12 حالة جديدة.

ليصبح إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.