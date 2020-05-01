الشرقية تواجه كورونا بتشكيل لجنة عليا للوقاية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة عليا للصحة والوقاية، لمتابعة الحالة الصحية داخل المحافظة، وكذلك متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد.

وتختص اللجنة بالتنسيق بين القطاعات الصحية داخل المحافظة ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة، وطرق مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أى جائحة والقيام بوضع الخطط، وعرض بعض الموضوعات والقضايا الصحيه بصفه دورية لدراستها وفحصه.

وأشار المحافظ في قراره إلى اتخاذ الرأي والمشورة من اللجنه العليا للصحة والوقاية، لسرعة اتخاذ القرار، ووضع السيناريوهات البديلة والحلول المناسبة للمشكلات الصحية التي يتم رصدها، وتستوجب اتخاذ إجراءات سريعة بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الشرقية مع عدد من قيادات المحافظة، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا في حالة انعقاد مستمر طوال فتره مكافحة جائحه كورونا المستجد.