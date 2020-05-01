أول مسلسل إذاعى على "الفيس بوك": كل ممثل سجل دوره فى البيت

ارتباط المواطنين بالمسلسلات الإذاعية فى شهر رمضان تحديداً، وعشقهم للفن، دفعهم للتفكير فى خوض تجربة جديدة، تتماشى مع التطور التكنولوجى وسمات جمهور وسائل التواصل الاجتماعى، وفى الوقت نفسه لا تخترق ظروف حظر التجول ومنع التجمعات.

«ورقة بوسطة» أول مسلسل إذاعى على «فيس بوك»، تم إذاعة الحلقة الأولى منه يوم الاثنين، ولاقت ردود فعل إيجابية، حسب المخرج سامح الحضرى: «نلتزم بمبادرة خليك فى البيت، وفى نفس الوقت أردنا ممارسة هوايتنا الوحيدة، وهى الفن الذى أمارسه منذ ٢٢ عاماً، ففكرنا فى مسلسل إذاعى، لا يشترط الوجود فى نفس اللوكيشن».

آلية العمل كانت بسيطة للغاية، بحسب «الحضرى»، وكانت النتائج مبهرة، حيث يقوم الممثل بتسجيل دوره وهو فى بيته، من خلال تطبيق «ساوند كلاود» أو «فويس ريكورد»، وإرساله، ثم تبدأ عمليات المونتاج والهندسة الصوتية. عدم الوجود فى نفس المكان خلق صعوبة فى تسجيل حلقات يومية، وفقاً لـ«الحضرى»، الذى اكتفى بحلقتين أسبوعياً «الاثنين والجمعة»، وحرص على خلق علاقة مع الجمهور، من خلال سؤال فى نهاية الحلقة، ويأمل فى أن تلقى التجربة الدعم الكامل.

اختار المؤلف على عثمان مكتب بريد لتدور به الأحداث، حتى يتمكن من عرض أنماط مجتمعية مختلفة، سواء للموظفين أو المترددين على المكان: «الحلقة الأولى كانت مجرد تعريف بالشخصيات، وستتوالى الأحداث خلال الحلقات المقبلة، فى قالب كوميدى شيق».

ويرى أن التجربة لا تقل جودة عن ما تعودنا عليه من المسلسلات الإذاعية الشهيرة فى رمضان، وقدمها محترفون: «شهادتى فى الممثلين مجروحة، لأنهم نجوم من كبار نجوم المسرح السكندرى».