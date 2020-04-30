خارجية فلسطين: 1242 إصابة بكورونا في صفوف الجالية في عدد من الدول

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بين أبناء الجالية الفلسطينية في عدد من الدول.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، إن عدد الإصابات بالوباء في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى ألف و 242 إصابة، فيما سجلت 62 حالة وفاة، و478 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن "سفاراتنا وبعثاتنا تتابع أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم المساعدات اللازمة".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن حالة الوفاة سجلت في روسيا، إضافة إلى حالتي تعاف، فيما أصيب 11 من أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث في فرنسا، وحالتا تعاف في النمسا.