حملة مكبرة لمتابعة صلاحية المعديات النهرية بشبراخيت في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت، برئاسة محمد عنتر أبوزيد، رئيس المركز، حملة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق المركز، والتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.

يأتي ذلك فى إطار توجهات محافظة البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المعديات النهرية، والتأكد من توافر وسائل الأمان بها.

وكلف رئيس الوحدة المحلية، مسؤول الملاحة بالمركز، بالتأكد من سريان الرخص الملاحية لجميع المعديات بالمدينة والقرى، والتشديد على مالكي المعديات النهرية بالالتزام بالحمولات المقررة.