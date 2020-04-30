العوضي: التنشئة الخاطئة للإرهابي هشام عشماوي جعلت حياته مهزوزة

أرجع النجم أحمد العوضي سبب تغير مسار حياة الإرهابي هشام عشماوي من ضابط صاعقة بالقوات المسلحة المصرية لإرهابي وتكفيري، إلى التنشئة الاجتماعية الخاطئة في طفولته.

وقال العوضي، لـ"الوطن"، إن التنشئة الخاطئة كونت رواسب نمت بشخصية "عشماوي"، وجعلته مهزوزا "ودماغه راكبة شمال"، بحسب قوله.

وأعرب الفنان عن سعادته بردود الفعل الإيجابية عن دوره بالمسلسل، مؤكدا أن هذه الحالة ستتصاعد خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، محمد إمام، أحمد رزق وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.