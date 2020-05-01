بريد الوطن.. وجِّه بتطهير مصرف النجار يا محافظ المنوفية

نعانى نحن أهالى قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية من وجود مصرف رى «ترعة جانبية النجار» فى قريتنا، وللأسف تحول المصرف إلى مأوى لجميع النفايات من صرف صناعى وآدمى وحيوانات نافقة، حتى الأفاعى والفئران التى باتت تسكن المكان، وتشكل تهديداً خطيراً لصحة أهالى القرية والقرى المجاورة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وسعى الدولة لاحتوائه بجميع الطرق والوسائل، حرصاً على حياة المواطنين. لذلك نناشد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، التكرم بتوجيه السادة المسئولين فى المركز لاتخاذ ما يلزم من أجل تطهير المصرف، منعاً لانتشار الأوبئة.

عن الأهالى: محمد فهمى سويلم - محامٍ

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