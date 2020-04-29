بريد الوطن.. «الإسكان» ترد على شكوى رصف شوارع دمياط الجديدة

طالعتُ باهتمام الشكوى المنشورة بعدد «الوطن» الصادر بتاريخ 22 فبراير 2020، تحت عنوان «وجّه برصف شوارع دمياط الجديدة يا وزير الإسكان»، والمتضمنة سوء حالة الشوارع المحيطة بمدرسة طارق بن زياد، التى تقع فى المجاورة 15 حى 3، وأود أن أشير إلى ما أفاد به المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، من أنه تم الانتهاء من طبقة السن، وجارٍ التجهيز لعمل طبقة الأسفلت بالمنطقة المشار إليها، لتنتهى قبل نهاية مارس الحالى، وذلك ضمن عملية الطبقة الرابطة للطرق الداخلية وأعمال المشايات بالحى الثالث.

هشام أحمد أمين - المشرف على العلاقات العامة والإعلام

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com