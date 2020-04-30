رامز يسخر من كهربا: لا عقوبات نافعة ولا خصومات شافعة.. وموقوف دائما

سخر الفنان رامز جلال، من محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال استضافته ببرنامجه "رامز مجنون رسمي"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال رامز: "محدش عارف ياخد منه لا حق ولا باطل، لا عقوبات نافعة ولا خصومات شافعة، عصبي ومندفع".

وأضاف، متحدثًا عن كهربا خلال تقديمه، وقال: "لو انت أرضي إحنا فضائيين، معانا ومعاكم الكابتن المشاغب الموقوف دائما محمود كهربا".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال برامج مقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يُذاع لمدة ساعة.