خطوات التسجيل في منصة Watch It لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020

يرغب الكثيرين في متابعة عروض المسلسلات الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، لذا يبحث الكثيرين عن منصة watch it التي تقدم من المسلسلات التي تعرض بدون أي فواصل إعلانية، نظير اشتراك شهري.

وتتيح منصة "واتش إيت" عددا من العروض على باقاتها الشهرية تصل إلى خصومات 50%.

باقات منصة watch it

يمكن لعملاء الإنترنت المنزلي والمحمول (ADSL – Mobile data)، الحصول على عرض خصم 50% على أسعار الباقة خلال شهر رمضان.

حيث من المقرر أن تكون سعر الباقة الشهرية 30 جنيهًا مصريًا، أو الباقة الربع سنوية وقيمتها 60 جنيها والتي كان سعرها 120، ويتم التجديد تلقائيا.

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل بالمنصة للاشتراك بالخدمة على النحو التالي:

خطوات التسجيل في Watch It

- يمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com، أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد واختيار كلمة مرور خاصة بك.

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

سيطلب منك الموقع الاشتراك من بين باقات الاشتراك، أو إذا كان لديك بروموكود خصم، ستقوم بإدخال "stayhome" في خانة الكود لتستمتع بشهر مجاني.

وتقدم المنصة محتوى تنمويا وتعليميا وتوعويا وترفيهيا للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.