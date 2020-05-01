مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-5-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:47 ص | الجمعة 01 مايو 2020
تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 مايو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:56
مواقيت الصلاة في الجيزة
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:02
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:40
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:05
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:35
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:35
أذان العشاء 08:00
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 03:33
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:59
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:37
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:16
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:42
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:47
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:12
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:36