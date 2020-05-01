مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 مايو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في الجيزة

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:02

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:40

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:05

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:35

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء 08:00

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:59

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:37

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:42

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:47

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:12

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:36