اليمن ترحب بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية اليوم، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف ميليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ": "إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيا حزب الله كغيرها من الميليشيات والأذرع الإيرانية عوامل هدم ودمار لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

الخارجية اليمنية: الحزب لم يخف تعاونه ودعمه لميليشيا الحوثي في اليمن

وأضاف الوزارة اليمنية، أن "حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لميليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر حزب الله في جميع أنحاء البلاد، كما داهمت عناصر الشرطة منازل مشتبه في انتمائهم للحزب.