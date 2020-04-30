"القضاة" ردا على مطالبات إلغاء الإجازة القضائية: نعمل خلالها منذ سنوات

أكد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي قد تحول دون ذلك وإنهم يعون دقة الظرف الذى تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات تضمنها بيان للمستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، ردا على ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ومناداة البعض بغير علم بإلغائها.

وأوضح "السيد" أن القضاة يقدرون الإجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى، قائلا "مع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذى فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، فإن نادي القضاة يوضح أن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقاً للعدالة الناجزة التى هم سدنتها قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية، وتقوم الجمعيات العمومية للمحاكم صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقاً لذات القانون باعتباره شأن قضائي خالص لا يجوز المساس به وفقا لأحكام الدستور.