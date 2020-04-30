محافظ الجيزة يهنئ السيسي والحكومة بعيد العمال

أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

وقال في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة عيد العمال، داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، واستكمال مسيرة التنمية والبناء بسواعد عمال مصر الأوفياء، وأن يعيد علينا وعلى وطننا الغالي مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أياما عديدة، وأزمنة مديدة، بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائما وأبدا أمنها واستقرارها".

وأرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم على شعب مصر العظيم، بمزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار.