نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابي على كمين بئر العبد

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة، ببالغ الحزن والألم والغضب، شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة، في كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ويتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

ويدين النادي بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الارهابي الدنيء، الذي استهدف جنودا يؤدون واجبهم في حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم، وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية، وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.

ويؤكد النادي على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهر أرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.

واختتم: حفظ الله مصر.. ورحم شهدائها.. وحمى جيشها وشعبها.