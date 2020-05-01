"الجيش الأبيض" في دراما رمضان 2020

يشهد رمضان هذا العام وجود عدد كبير من الأطباء في دراما رمضان فنجد الفنانة زينة في مسلسل "جمع سالم" تجسد دور مريم طبيبة القلب، وتدور أحداث المسلسل حول قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي، ومحمد شاهين ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.

حلا شيحة تجسد دورالطبيبة "فرح"، شقيقة يسرا "عهد"، في مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.

إنجي المقدم تقدم في "لعبة النسيان" دور طبيبة نفسية تعالج بطلة العمل رقية "دينا الشربيني"، والمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، إنجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها.