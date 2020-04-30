حلا شيحة عن "خيانة عهد": مش عارفة جبت الشر ده منين.. ومعملتش تجميل

علقت الفنانة حلا شيحة على دورها بمسلسل "خيانة عهد"، قائلا: "مش عارفة طاقة الشر اللي كانت في الدور دي طلعتها منين، لكن مفيش حاجة بتطلع كدا لوحدها، الكرو اللي أنا في وسطه والورق والشخصية ساعد الدور يطلع بالشكل ده".

وأضافت شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، على شاشة "إكسترا نيوز": "أحمد عادل عرض عليا الدور وقالي أنت هتقفلي السكة في وشي، قولتله قولي، ولما قالي قولتله متشكرة جدا دي مش لعبتي ولا حتتي خالص وأنا معرفش أعمل الأدوار دي".

وتابعت حلا أن المؤلف أصر على تأدية الدور: "قالي كلنا شايفين إنك الوحيدة اللي تقدري تعملي الدور ده علشان مختلف عنك تماما، قولتله أترعب أعمل حاجة زي دي، ومش عاوزة الناس تزعل مني وبعدين لقيت نفسي بعمل الدور".

واستكملت حلا: "أنا متغيرتش، دي شخصية الدور مش شخصية حلا"، "أنا معملتش عمليات تجميل، أنا مش بحب أعمل عمليات تجميل أنا غيرت شوية حاجات في وشي لإظهار حدة شخصية فرح".

«خيانة عهد» من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وهنادى مهنا، وخالد أنور، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.