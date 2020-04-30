رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد

نعى الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، شهداء الحادث الإرهابى الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.

وقال القصبي، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن حفنة الإرهاب ومن يدعمها، وجدوا أن القاهرة تقف أمام أهدافهم في ضرب أمننا القومي العربي فيحاولون زعزعتها بتلك الحوادث الإرهابية، ولكن لن تفلح تلك المحاولات في زعزعة أمن واستقرار مصر، بل سنواصل للأمام في بناء الدولة ومكافحة الإرهاب، ولن نسمح لهم بذلك ولن نعطيهم الفرصة للنيل منا.

وطالب زعيم الأغلبية، جموع المصريين الذين استوعبوا الدرس جيدا، أن يقفوا صفا واحدا مع قيادتنا السياسية الحكيمة وجيشنا وشرطتنا الأبية، التي تقف لهم بالمرصاد لوقف تلك المخططات التي تسعى إلى هدم الدولة المصرية.

ودعا القصبى فى ختام بيانه، لأهالى الشهداء بالصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.