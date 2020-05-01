سليمان عيد.. كابتن هيثم "بودي جارد" في مسلسل ونحب تاني ليه

ظهر الفنان سليمان عيد، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض مساء اليوم على قنوات cbc.

وخلال أحداث الحلقة السابعة، ظهر عيد، في دور "بودي جارد" اسمه "هيثم" جرى الاستعانة به لحراسة منزل "غالية"، بعد مداهمته من قبل شخص ملثم حاول سرقته.

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.