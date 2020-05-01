ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في موسكو إلى 658 شخصا

قالت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم، إنه جرى تسجيل 47 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة موسكو، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا المستجد في موسكو، إلى أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 47 حالة جديدة، موضحا أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 658 شخصا، بعد أن كانت 601 في الإحصائية السابقة.

وأشار عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بكورونا المستجد في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة وفي 29 أبريل 65.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 53 ألفا و739 حالة.