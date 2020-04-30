شيخ الأزهر ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إنه ينعى شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى في خبر عاجل لها منذ قليل.

كما أرسل تحية إجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء في مواجهة الإرهاب.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة قد أعلن، قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​