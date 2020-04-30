"المصريين الأحرار" يقترح تخصيص مستشفى العديسات لعزل مصابي كورونا

قدم طاهر الملواني، أمين حزب المصريين الأحرار، بمحافظة الأقصر، مذكرة للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تتضمن عددًا من الحلول لأزمة تكدس المرضى في مستشفى الحميات، وعدم وجود أسرة كافية في مستشفى العزل بإسنا.

وقال "الملواني"، إن المذكرة تتضمن مقترحات بنقل المكاتب الإدارية من مستشفى الحميات إلى مركز "تحيا مصر"، واستخدام الأماكن التي سيتركها الموظفون كغرف لاستقبال المرضى، حيث تشهد مستشفى الحميات تكدسًا كبيرًا لإجراء المسحات، في حين أن المتوفر 16 سريرًا فقط.

وأضاف "الملواني"، أن المذكرة تضمنت أيضًا مقترحًا بتخصيص مستشفى العديسات، جنوب الأقصر، التي أصبحت جاهزة تمامًا من الناحية الطبية والإدارية كمستشفى للعزل، بدلًا من نقل المرضى إلى مستشفى أسيوط أو أسوان ،حيث يحتوي مستشفى العديسات على 42 سريرًا، فضلًا عن 14 سريرًا عناية قابلين للزيادة، ما يخفف الضغط على مستشفى إسنا ويستوعب عدد المرضى بفيروس كورونا.