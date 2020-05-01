دينا الشربيني بفستان الزفاف في لعبة النسيان

دخلت رقية (دينا الشربيني) فيلا عائلة الشيّال، لتحاول استرجاع ذاكرتها من خلال تذكّر الأحداث التي مرت بينها وبين زوجها المقتول أمجد (أحمد صفوت)، ليعود إلى ذهنها ليلة الزفاف، وكيف كانت سعادتها بالزواج منه، تلك السعادة التي تجعلها الآن تنكر خيانته يومًا.

كما كشفت الحلقة السابعة من المسلسل عن أن رقيّة لم تكن الأم التي تتخيلها، فلم تكن يومًا تذهب مع ابنها إلى المدرسة أو تحكي له القصص قبل النوم، تلك الأشياء التي تفاجئها عندما تتذكر أنها لم تكن تقوم بها يومًا، وفي إطار بحث عمرو (أحمد داوود) عن أي شيء يثبت به عدم خيانة شقيقه لزوجته، وجد علبة خاتم في أحد أدراج مكتبه بالمنزل، فهل له علاقة بـرقية، أم يتمكن من إثبات برائتهما؟

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.