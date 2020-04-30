"القضاة" يدين الحادث الإرهابي ببئر العبد ويقدم تعازيه لأسر الشهداء

أدان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بمدينة بئر العيد بشمال سيناء.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي القضاة أصدر بيانا جاء فيه "يدين نادي قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل".

وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء

وأكد النادي أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا الشهر الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان.

كما يؤكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.