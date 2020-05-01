  وفيات كورونا في كندا تتخطى 3 آلاف شخص

أعلنت الحكومة الكندية اليوم، تخطي عدد الوفيات في البلاد نتيجة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" 3 آلاف شخص.

وحتى عصر اليوم، توفي 3 آلاف و180 شخصا بسبب كورونا المستجد في كندا بعد وفاة 184 شخصا اليوم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في كندا 50 ألف حالة.

وسجلت البلاد 53 ألفا و13 إصابة مؤكدة، بعد الإعلان عن ألف و417 حالة جديدة اليوم.

وتعتبر مقاطعتا كيبيك وأونتاريو هما المقاطعتان الأكثر تضررا من الوباء.

وتمثل كل من أونتاريو وكيبيك أكثر من 80% من جميع الحالات المؤكدة في كندا.