  أكثر من 50 ألف إصابة كورونا في كندا.. وتراجع الحالات في أونتاريو

تخطت الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في كندا حاجز 50 ألف إصابة بعد الإعلان عن تسجيل 347 حالة جديدة اليوم، ليصل إجمالي الإصابات 50 ألفا و373.

وسجلت البلاد 45 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى ألفين و904 حالات.

وكانت جميع حالات الإصابة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، وهي المرة الأولى التي يقل فيها حالات الإصابة اليومية عن 400 حالة إصابة.

وفي حين أن أرقام اليوم تمثل معدل نمو يومي أقل بكثير مما شهدته المقاطعة عادةً خلال شهر أبريل، فقد حذر مسؤولو الصحة العامة من استنتاج الاتجاهات من أي نقطة بيانات واحدة.

وقال كبير مسؤولي الصحة في أونتاريو، الدكتور ديفيد ويليامز، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المقاطعة ستحتاج إلى رؤية أسبوعين إلى أربعة أسابيع من انخفاض النمو اليومي، وكذلك معدلات التعافي، قبل أن يتم تخفيف إجراءات الطوارئ.

وارتفع عدد مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات بنسبة 20% اليوم الأخير، إلى 977 من 957 شخصا، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم في وحدات العناية المركزة مرة أخرى، إلى 235 من 239 شخصا، وفقا لبيانات رسمية.