عادل إمام ينشر صورة رفقة هدى المفتي من كواليس "فلانتينو"

نشر الفنان عادل إمام صورة له برفقة الفنانة هدى المفتي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من مسلسل فلانتينو".

وكتب معلقا: "فالانتينو - نبوية - هاني"، وتلقى العديد من التعليقات التي أثبتت حب الجمهور لشخصية فلانتينو ونبوية.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبي وتامر هاشم.