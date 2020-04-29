‎مخرج الاختيار ينشر صورة لمحمد عادل إمام من الكواليس.. "مش ضمن العمل"

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة للفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الشخصي فيس بوك، من كواليس مسلسل الاختيار، الذي يحكي سيرة الشهيد أحمد منسي.

وكتب "ميمي": وجب التوضيح "دي صورة فوتوغرافيا أثناء البروفات مش موجودة فى المشهد فى حلقة 5.. صورة بالتليفون".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.