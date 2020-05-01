"تحيا مصر" يطلق أكبر قافلة مواد غذائية لدعم 150 ألف أسرة اليوم

تنطلق اليوم أكبر قافلة دعم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، حيث يطلق صندوق تحيا مصر، عدد من قوافل المواد غذائية لدعم 150 ألف أسرة، على مستوى 22 محافظة، في العاشرة من صباح اليوم، بحضور وزراء التضامن، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وذلك من أرض المعارض بمدينة نصر.

وكان الصندوق قد أطلق قافلة مواد غذائية محملة بـ185 طنًا من المواد الغذائية واللحوم لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة في محافظات الفيوم وسوهاج ودمياط، منتصف الشهر الجاري، ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، لـ"الوطن" إن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن دعم الأسر على مستوى الجمهورية، في ظل الظروف الحالية، يمثل أحد مبادرات محور مواجهة الكوارث والأزمات، التي ينفذها الصندوق خلال أزمة فيروس كورونا.