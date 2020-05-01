ظهرت في "الاختيار".. لماذا تطلب الجماعات الإرهابية قتل بعض أفرادها؟

شهدت الحلقة الـ7 من مسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة يجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي، مداهمة الجيش لأحد التجمعات الإرهابية، وخلال الهجوم أمر رئيس الجماعة بعض المسلحين أن يقتلوا زملاءهم، وحينما رفضوا برر ذلك أنهم "سوف يسبقونهم إلى الجنة".

الدكتور سامح عيد الباحث في الحركات الإرهابية، قال إن زعماء الحركات الإرهابية يستغلون الفقه ويفسرونه خطأ لتبرير أي فعل من جانبهم، موضحا أن المتطرفين يتبعون ما يعرف باسم "فقه التترس"، هو ما یتوقّى به في الحرب وقد كان أعداء المسلمين فيما مضى يتترسون بالأسرى من المسلمين ويتمثل ذلك في أن یتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس له یحمي بهم نفسه مما یسبب تردد خصمه في ضربه وهو ما یسمى الیوم بالدروع البشریة، ومثله.

وأضاف عيد لـ"الوطن"، أن ذلك المذهب مترسخ عند الجماعات الإرهابية منذ زمن بعيد، وأبرز مثال عليها الحادث الإرهابي في الأقصر عام 1997، حيث وجد منفذو العملية مقتولين في إحدى المغارات، مشيرا إلى أنه من المرجح أن لديهم معلومات خطيرة ويخشى مسؤولو التنظيم الإرهابي القبض عليهم ووصولها إلى رجال الأمن.

وتابع الباحث في الحركات الإرهابية، أن تلك الجماعات من الممكن أن تجيز قتل المسلمين أو أحد أفراد جماعتهم وذلك وفق مبدأ "كل يبعث على نيته"، موضحا أنهم يلجأون إلى تلك المحاولة كتبرير لعمليات القتل التي توظف لأهدافهم الشخصية.