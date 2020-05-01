نقيب المحامين: سنحتفل قريبا باجتثاث الإرهاب من جذوره

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأثمة، بعدما انفجرت عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ودعا الله لهم بالرحمة والمغفرة، ومقدما خالص العزاء وصادق المواساة لقيادات القوات المسلحة وأهالي وزملاء شهدائنا الأبرار.

وقال عطية في نعيه: "تلك الدماء الذكية سالت لتروي أرض سيناء الطاهرة التي احتفلنا منذ أيام قليلة بالذكرى الـ 38 لتحريرها من يد العدو الصهيوني".

وتابع: "سنحتفل قريبا بتطهيرها واجتثاث الإرهاب من جذوره بفضل الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبفضل تلك الدماء الطاهرة التي تسيل في تلك المعركة من أجل الوصول بالوطن والمواطن إلى الأمن والاستقرار".