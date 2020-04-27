نقيب المحامين يدعو 7 من أعضاء المجلس لتحديد نظام الدفع الإلكتروني

دعا رجائي عطية نقيب المحامين، 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور لقاء الأربعاء المقبل مع وفد قادم من البنك الأهلي، لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الإلكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما.

وقال عطية في دعوته: "يدعو النقيب كل من: مجدي سخي، سيد عبدالغني، سعيد عبدالخالق، يحيى التوني، عمر هريدي، محمد فزاع، وفاطمة الزهراء، ومن يشاء من أعضاء المجلس، لحضور لقاء صباح الأربعاء الموافق 29/4/2020 من الساعة 11 صباحا، مع وفد من البنك الأهلي لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الإلكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما".