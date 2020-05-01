اتحاد العمال يدين حادث بئر العبد الإرهابي وينعى شهداء الوطن

أدان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذى استهدف إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، ونتج عنه استشهاد ضابط وضابط صف و8 جنود من قواتنا المسلحة البواسل.

وأكد المراغى، أن هذا الحادث الجبان، جاء وعمال مصر يحتفلون بعيدهم، وسيزيد من قدرتهم على العمل والعطاء، مؤكدين وقوفهم بجانب القوات المسلحة والشرطة فى محاربة هؤلاء الخونة المجرمين، وسيزيد من جهدهم من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعمير سيناء، وإقامة المشروعات التنموية على ترابها الوطنى.

وتقدم اتحاد عمال مصر، بخالص العزاء لأسر شهداء القوات المسلحة البواسل، ويدعو اللـه العلى القدير بشفاء جميع المصابين، متمنيا لمصر الحبيبة السلامة والأمن والاستقرار والتقدم.