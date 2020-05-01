الصحة: اختيار 30 مستشفى حميات وصدر لعلاج مصابي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تبحث استراتيجية جديدة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر، لتصبح مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، من خلال تجهيز وتأهيل البنية التحتية لتلك المسشتفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "اخترنا 30 مستشفى على مستوى الجمهورية، لتقديم كل الخدمات مثل العزل والعلاج ومتابعة الحالة بعد الشفاء والخروج، وتوفير خدمات البحث العلمي".

وتابع: "هذا الأمر على 3 مراحل، الأولى 9 مستشفيات صدر و10 مستشفيات حميات، بناءً على الموقع الجغرافي لخدمة المواطنين في محافظاتهم، وتجهيز البنية التحتية من خلال رفع شبكات الغازات والكهرباء والصرف الصحي، ومدهم بأجهزة التنفس الصناعي وتبني مبادرة للتشجير والتوسع في المساحات الخضراء في تلك المسشتفيات".

وأردف: "الخطة تنص على أن تكون كل مستشفيات الحميات والصدر مؤهلة، بدلًا من أن ينتقل المريض بين المستشفيات، ويتم رفع كفاءة القوة البشرية فيها، وتدريبهم على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، وتوزيع أجهزة تابلت على كل مستشفى، لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا، وتكون كلها مربوطة بقاعدة إلكترونية موحدة على مستوى كل المستشفيات".