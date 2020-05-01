الغد يدين حادث بئر العبد: نقف خلف القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب

نعى حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، شهداء الواجب الوطني الذين اغتالتهم يد الإرهاب، إثر حادث انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد في شمال سيناء.

وقال المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس الحزب، إن تلك العمليات الخسيسة، لن تثني رجال القوات المسلحة والشرطة عن أداء واجبهم الوطنى في الدفاع عن الدولة المصرية، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

وثمن جمال الدين، في بيان، الجهود التى تبذلها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة على كل الأصعدة، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وشدد على أن جموع الشعب المصري، يقف خلف الوطن بكل قوة، ويدعمهم في مواصله حربهم ضد كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الوطن.