صفية العمري: اتدربت علشان أشتغل مذيعة.. ومنتج قالي ماتنفعيش غير ممثلة

قالت الفنانة صفية العمري إنها كانت ترغب في العمل كمذيعة وتلقت تدريبات في التليفزيون المصري للعمل كمذيعة.

وأضافت العمري خلال لقائها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المنتج رمسيس نجيب شاهد صورتها على الشاشة وقال لها "انتي متنفعيش للشاشة الصغيرة انتي المفروض تطلعي على الشاشة الكبيرة" وتحولت بعدها للتمثيل.

وعن سبب تسفيرها لأبنائها للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية قالت العمري إنها فضلت أن يتعلم أبناؤها تعليما راقيا ووافقت على سفرهم للتعليم في الخارج مثل أصدقائهم متمنية لهم السلامة نظرًا لوجودهم في الولايات المتحدة حاليًا في ظل أزمة كورونا.

وأكدت العمري أن صاحبة الفضل عليها هي الفنانة نادية لطفي وأنها تدين لها بالفضل، مشيرة أنها ترشح الفنانة منة شلبي لأداء دور ناظك السلحدار نظرًا للتشابه الشديد بينهم.