حواس: مذكراتي تصلح للعمل الفني.. محمد رمضان يقوم بدور رمسيس الثاني

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن مذكراته عبارة عن 16 فصلا وكتب 13 حتى الآن وباقي 3، وهي عبارة عن الحياة من أجل ماعت، ماعت هي الحق والعدل، وأن المعارك التي قام بها في عودة الآثار المسروقة قوية جداً، عند محاولته إعادة رأس نفرتيتي والمشاكل التي حدثت والاتهامات التي وجهت له، وسيكون عبارة عن فصل شيق للغاية.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أنه يوجد فصل عن الثورة والآثار، والفصل الأخير هو وبتوع الثورة وما حدث بينهم وكيف انتصر عليهم، ويعد الفصل الأخير هو الخلاصة والجوائز التي حصل عليها في حياته.

وأكد، "أنا معتقدش أن في حد ربنا أداله زي ما أداني في حياتي من جوائز عالمية وأنه حصل في الفترة بتاعة الثورة سفير التراث العالمي للأمم المتحدة، وجائزة الدكتوراة الفخرية من بيرو، وأنه ذهب على السجادة الحمراء في مؤتمر بمهرجان السينما بكتنزارا في إيطاليا أمام 3000 شخص وحصلت على العمود الذهبي، وأن ربنا إداني حاجات تغنيني عن المشاكل اللي الناس عملوها معايا".

وتابع أنه حتى الآن لم يستقر على اسم لمذكراته، وأنها تصلح لعمل فني، وكل فصل فيها ينفع أن يكون دراما، لأنه لا يتحدث عن نفسه أكثر مما يتحدث عن بلده من خلال الآثار، مشيراً إلى أنه يتحدث عن أسرار المميوات والآثار التي تم عملها، فهو يصلح أن يكون فيلما على أعلى مستوى من خلال الاكتشافات التي وجدناها.

ورد على سؤال من يستطيع أن يقوم بدور زاهي حواس، أنه رأى شخص كاتب أنه يرشح الفنان محمد رمضان للقيام بدور رمسيس الثاني على أعلى مستوى وهذا حقيقي من حيث الشكل، وأنا يمكن قلت كده في ندوة، ويصلح أكثر لدور إخناتون وأنا في رأيي أنه أكتر واحد ممكن أن يقوم بدور إخناتون لأنه رفيع والبروفايل بتاعه ممكن أن يقوم بهذا الشكل".