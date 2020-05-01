عاشور: الحامل والمرضع في حكم المريض.. ويجوز لها أن تفطر في رمضان

علق الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على حكم الصيام بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع قائلاً: "نسميهن أنهن في حالة شبه مرضية وغير معتدلة المزاج، وهن لسن كالإنسانة غير الحامل".

وأضاف عاشور، خلال تصريحات لبرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أنه مادامت المرأة في حالة غير معتدلة يأتي الشرع ليخفف وييسر عنها، بداية من خضوعها لقول الطبيب، إذا قال إن الأفضل هو الإفطار فيجب الامتثال لكلامه مباشرة.

وتابع، أنها لو رأت من نفسها أنها تستطيع الصوم ولم ينهها الطبيب عن ذلك يمكن أن تصوم، وفي وسط النهار يمكن أن تفطر، فهي لديها رخصة والله سبحانه وتعالى ألحقها بما ورد في قوله تعالي "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

وأكد، أنه يجب اتباع كلام الطبيب في حالة تصريحة بالإفطار، ولكن يجب قضاء هذه الأيام بعد الحمل والرضاعة.