مدرس نفسي: ارتفاع حالات الانتحار بسبب ابتعاد أفراد الأسرة عن بعضهم

قالت رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن زمن الأباء والأجداد لم يعد كما هو في الزمن الحالي، ما عزز من حالات الانتحار خلال الفترة القليلة السابقة، والتي كانت بسبب ابتعاد أفراد الأسرة بعضهم عن بعض.

وأضافت "الجندي" خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن النقص العاطفي هو السبب الرئيسي لكل الأزمات النفسية التي من الممكن أن يصاب بها كل الأفراد والمواطنين بمختلف الدول: "أزمة كورونا زيها زي أي أزمة بتمر على البشر، وممكن نسي استخدامها أو التحلي بالقوة النفسية حتى يكون ضد الصدمات لو أحسنت التعامل معها"، موضحة أن الرجل من الصعب عليه الجلوس في المنزل لفترات طويلة، ويجب على الزوجات عدم الجلوس مع أزواجهم طوال اليوم، ويجب التعامل بذكاء في تلك المرحلة بين الأسر المصرية.

وأكدت أن كل أفراد الأسر تقوم حاليا باكتشاف بعضهم البعض من جديد: "البعد الاجتماعي جه بالتدريج وبالتعود مش مرة واحده، وأننا نكون مع بعض بنبدأ نتعرف على بعض من أول وجديد"، مشيرة إلى أن العصر الحالي سلاحه هو "التقوية النفسية" ويجب على الجميع التجهز والاستعداد لمختلف الصدمات: "شرط الصدمة انها متكنش متوقعة أو ممرش بيها قبل كده، ودي فرصة علشان نستخدم التقوية النفسية بين الأطفال".