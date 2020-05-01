خالد عكاشة: شعب مصر يعتز بقواته المسلحة في حربها المقدسة ضد الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن شعب مصر يشعر بفخر واعتزاز كبير تجاه رجال القوات المسلحة الذين لم يغفلوا ولو للحظة واحدة عن حربهم المقدسة ضد الإرهاب وكل أشكال التطرف لحماية الوطن، في ظل شهر رمضان الكريم والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور خالد عكاشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الخميس - أن انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء تعكس حالة من حالات الانهيار الكامل لهذه المجموعات الارهابية التي كانت في السابق تجول في منطقة شمال سيناء الا أنها اليوم تذهب إلى مناطق معزولة شديدة الوعورة بعيدة عن مسرح العمليات وتحاول اقتناص هدف من هنا أو هناك.

وأضاف عكاشة، أن عودة الإرهابيين إلى زرع العبوات على جوانب هذه الطرق وأماكن سير دوريات التأمين ومناطق التأمين المنتشرة في صحاري شمال ووسط سيناء يدل على فقر كبير في الإمكانيات للقيام بعمليات المهاجمة والاشتباك والإغارة التي كانت عليها في السابق.

وتابع عكاشة قائلا: إنه "على الرغم من أن هناك ثمنا كبيرا دفعه شهداء ومصابون بقواتنا المسلحة الا أن حقيقة تفاصيل العملية الإرهابية تدل على أن إمكانية هؤلاء أصبحت محدودة وفقيرة ويحاولون فقط إثبات وجودهم بأي صورة".

وأعرب عكاشة، عن اعتقاده بأن هناك موجة من موجات التصعيد على مستوى ساحات الاٍرهاب الموجودة في الإقليم مثل العراق وسوريا ودوّل افريقية، موضحا أن هذه المنظومة تعمل بإيقاع واحد وأن الأمر ليس معزولًا عن بعضه البعض أي أن هناك تنسيقا بين هؤلاء التنظيمات وتكليفات مباشرة بأن يستغل الاٍرهابيون الشهر الكريم وأزمة وباء كورونا لشن عملياتهم.

وأوضح عكاشة، "أعتقد أن سيناء من المناطق المستهدفة أن تكون في حالة من حالات الإضطراب"، مشددا على أن جنود مصر متواجدون في الصفوف الأولى للمواجهة وتطهير الأرض على مدار الساعة ومستمرون في أداء واجبهم بثبات وبقوة كبيرة للغاية ساهمت - خلال الفترة الماضية - في الوصول بمصر إلى هذه الحالة الآمنة ولذلك فمن المتوقع أن يكون هناك ثمن غالي ندفعه من دماء هؤلاء الأبطال.

ونعى مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية "شهداء الوطن من قواتنا المسلحة"، متقدما بالعزاء الى شعب مصر وبالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

اللواء محمد إبراهيم: العملية الجبانة ببئر العبد لن تثني مصر على مواصلة محاربة الإرهاب

من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العملية الجبانة التي وقعت أمس الخميس في منطقة بئر العبد بشمال سيناء لن تثني مصر وقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواصلة محاربة الإرهاب حتى يتم دحره كاملا.

وشدد اللواء محمد إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على أن الإرهاب لن ينجح في أن ينال من مصر واستقرارها ومشروعاتها التنموية في كل أنحاء الدولة، خاصة في سيناء مهما كانت محاولات هؤلاء الإرهابيين ومن يساندهم.

وقال إبراهيم، إن "أبطال القوات المسلحة المصرية مازالوا يروون بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة ذلك الجزء الغالي من بلدنا العظيمة، وإن أبطالنا قدموا اليوم أرواحهم الطاهرة فداء للوطن وهم راضون ضاربين أروع الأمثلة في الدفاع عن مصرنا الغالية في مواجهة الإرهاب الغادر الجبان".

وأضاف إبراهيم، "هؤلاء الأبطال عاهدوا الله والوطن أن يظلوا علي العهد وأن يهون كل غال ونفيس لديهم في سبيل الحفاظ علي أمن الوطن أيها الأبطال الشهداء الصائمون في شهر رمضان المبارك ناموا قريري العين وهنيئاً لكم بالشهادة ولتطمئن أرواحكم الطاهرة بأن مصر ستثأر لكم ولن تترك حق شهدائها وستظل مصر على طريق الحق والتقدم والتنمية والاستقرار في مواجهة كل قوي الشر التي تسير على طريق الباطل وستنتصر مصر بإذن الله علي كل من يعاديها".