"العلوم الصحية" عن حادث سيناء: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، وأعضاء مجلسها ونقاباتها الفرعية، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن، من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، الذين استشهدوا وأصيبوا منذ ساعات، وأعلن المتحدث العسكري استشهادهم بسبب انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال أحمد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية: نتقدم بالعزاء لأسر الشهداء، والقوات المسلحة، والقيادة السياسية، ومصر كلها، في شهدائها، وزهرة شبابها، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن الغالي، وذلك على أرض سيناء الأبية، التي امتزجت رمالها بدماء الشهداء المصريين، في حروب الكرامة واستعادة الأرض، في فترة ما قبل عام 1973 حتى استعادت مصر سيناء من أيدي الإسرائيليين، ثم في معارك دامية مع الإرهابيين والمتطرفين الذين يختبئون في جبالها، كالجرزان.

وقال الدبيكي: قواتنا المسلحة لم ولن تدع الإرهابيين والمخربين ينعمون بأرض مصر، وعملت وستعمل على اجتثاث جذورهم، ونرى ذلك في العمليات العسكرية الواسعة، والحملات التي تشنها قواتنا المسلحة طوال الوقت على مواقع الإرهاب، وتمشيط أرض سيناء، لاستطلاع البؤر الموبوءة وتنظيفها من المخربين والمتطرفين.

وتمنى نقيب العلوم الصحية الشفاء العاجل للمصابين، ليستكملوا مسيرتهم في خدمة الوطن، مؤكدا على أن الجماعات الإرهابية لن تنل من عزيمة المصريين، ولن تعيق مسيرة التنمية.