نقابة العلوم الصحية تنعى الحوفي شهيد الواجب

نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، ونقيبها العام أحمد السيد الدبيكي، ومجلس النقابة، والنقابات الفرعية، شهيد الواجب الوطني الضابط المقدم محمد الحوفى، الذي استشهد مساء أمس، أثناء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وقال الدبيكي، إن الشهيد وزملاؤه، أحبطوا عمليات إرهابية كان مقررا تنفيذها من قبل الإرهابيين، الذين لقوا حتفهم خلال الاشتباكات، وذلك خلال أعياد الربيع، وبغض النظر عن الأماكن التي كانت تستهدفها الخلية الإرهابية، إلا أنها كانت ستنال من مصر والمصريين، وهو الأمر الذي لم ولن تقبله مصر على شعبها، فكان النداء لأناس يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، ودعم استقراره، في مواجهة كل معتد غشيم، أو إرهابي خسيس ليس له دين، لأن الإرهاب ليس له دين ولا أرض.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الشهيد، والده ووالدته، وزوجته وابنتيه اللتين لم تفتحا عينيهما على الدنيا بعد، ولم يعايشا الشهيد سوى بضع سنوات، ولكن حرمهما الإرهاب منه، فهو وزملاؤه درع الوطن الغالي، ضد الإرهاب والتطرف، كما تقدمت النقابة بالتعازي للقيادة السياسية، والحكومة والشعب المصري، في كافة شهداء الواجب الوطني، داعية الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يعافي أفراد الشرطة المصابين في الحادث.