بسمة وهبة عن حادث بئر العبد الإرهابي: كأنه رد على مسلسل الاختيار

نعت الإعلامية بسمة وهبة، شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة بئر العبد، موضحة أن هذا الحادث كأنه رد على مسلسل "الاختيار" الذى يجسد بطولات الشهيد أحمد المنسى وزملائه في سيناء، وما حدث اليوم قريب ومشابه لما حدث من قبل.

وأشارت، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إلى أن هذا الحادث جرى تجسيده في أحد مشاهد مسلسل الاختيار في الحلقة الأولى وقت الإفطار في شهر رمضان، مضيفة "الذين استشهدوا اليوم انضموا لموكب طويل من شهدائنا في سيناء للدفاع عن الأرض".

وأوضحت وهبة: "الإرهاب مأجور وممول من دولة تحرض جماعات وميليشيات المرتزقة ضد الضباط والجنود واستقرار البلد وأمنها.. لكن رجالنا في سيناء مكملين بقوة وعزيمة وعلى قلب رجل واحد ضد الإرهاب.. لعنة الله على الإرهابي والإرهابيين ومموليهم".