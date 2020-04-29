بسمة وهبة تشن هجوما على الإخوان: "حلقات الاختيار الجاية هتنكد عليكم"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "منسي عامل صدمة درامية وعصبية بتخليكم تلفوا حوالين نفسكم، عندكم مين تعملوله مسلسل، مجرد شخصيات قتلة وخائنين وعملاء وجواسيس".

وواصلت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، هجومها على الإخواني الهارب محمد ناصر، قائلة: "محمد ناصر الملزق، مدعي الثقافة ابي في الثانوية العامة 50% يعني ناجح بالحد الأدنى، بلاش تعمل مثقف ومبدع وصاحب رأي"، مؤكدة على أن مسلسل الاختيار الذي يتناول حياة الشهيد العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017 وجع الإخوان ونكد عليهم.

وتابعت: أن مسلسل الاختيار نجح في إعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الدراما المصرية، وكشف أعداء الوطن، ودمر الصورة المزيفة للإرهابي هشام عشماوي، الذي روج لها الإخوان، وكشف خيانته ودوره ومشواره التكفيري.

وأكدت، على أن مسلسل الاختيار عمل على تقديم رسائل كثيرة للمصريين عن تضحيات الأبطال في الجيش المصري، والمسلسل وجع الإخوان، ولسه الحلقات اللي جاية هتنكد عليهم.

مسلسل "الاختيار"، يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية، فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.