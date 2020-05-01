نقابة التمريض تسجل حالة وفاة ثانية من أعضائها بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الشهيدة الثانية من أعضاء النقابة، وتدعى سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، والتى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك.

وقالت الدكتورة كوثر محمود: "أنعي شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد" .

وسبق ونعت النقابة العامة للتمريض، ببالغ الحزن والأسى أول شهيد للتمريض بمصر، الممرض محمد المحسناوى، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مستشفى النجيلة، وهو يؤدى واجبة بكل شرف فى خدمة المصابين بفيروس كوفيد 19 المستجد ضمن صفوف جيش مصر الأبيض.