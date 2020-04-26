"التمريض" تقرر تأجيل انتخابات النقابة العامة والفرعيات لإشعار آخر

أعلن مجلس النقابة العامة لنقابة التمريض، تعليق البدء في انتخابات النقابة سواء العامة أو الفرعية، نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء فيروس كورونا.

وأصدر مجلس النقابة بيانا، أكد فيه، أنه في ضوء ما تم عرضه، من هيئة مكتب النقابة، بشأن البدء في إجراءات انتخابات النقابة العامة والفرعية، وفي ضوء ما انتهى إليه الأمر من تعليق البدء في إجراءات الانتخابات، فقد تقرر تعليق البدء في إجراءات انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية حفاظًا على سلامة أعضاء هيئة التمريض لحين إشعار آخر، في ضوء توجهات الدولة في هذا الشأن.